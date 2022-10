"Solo insieme si può soffrire di meno": la lettera di Marco Bellavia ai concorrenti del "GF Vip"

"Ho guardato da casa la scorsa puntata, mi faceva una certa impressione osservarvi dall'esterno.

Voi lì tutti avvinghiati pronti per la serata di gala e io nel mio letto a leccarmi di giorni dolorosi

Marco Bellavia

Grande Fratello Vip

che ancora oggi faccio fatica a dimenticare". Inizia così la lettera diai concorrenti del "".

Per la prima volta si sono usate parole pesanti come branco e bullismo, per la prima volta si è parlato di indifferenza e dolore

Solo insieme si può soffrire di meno, solo dividendo un dolore lo rendiamo meno pesante e insopportabile

"Forse eravate già pronti a voltare pagina e a dimenticare., dell'incapacità di rispondere a una richiesta di aiuto. Il mio dolore, la mia richiesta di aiuto", scrive Bellavia che poi manda un messaggio: "".

L'ex gieffino promette di tornare nella Casa per confrontarsi con i suoi ex compagni di gioco: "

Non giudico nessuno

presto ritornerò a guardarvi negli occhi per un confronto sereno

, il giudizio spetta solo a Dio e alle nostre coscienze. Però. Non c'è bisogno di fuggire dalla Casa come qualcuno di voi ha fatto. Non c'è bisogno di rimanere nella casa facendo finta di niente, come nulla fosse successo, come qualcuno di voi continua a fare. C'è bisogno di condividere", conclude.