"GF Vip", Giovanni Ciacci eliminato dopo il caso Marco Bellavia: "Chiedo scusa"

Dopo la squalifica nei confronti di Ginevra Lamborghini , proseguono i provvedimenti del

"Grande Fratello Vip"

Giovanni Ciacci

per l'atteggiamento adottato da alcuni concorrenti in merito al caso di Marco Bellavia . E a pagarne le spese è

Nella ricostruzione di quanto accaduto durante i giorni scorsi, il programma ha infatti deciso di mandare al

televoto flash

quattro concorrenti che si erano resi protagonisti di alcune frasi o comportamenti spiacevoli.

Misuratosi con Elenoire Ferruzzi, Gegia e Patrizia Rossetti, il costumista è quindi risultato il

meno votato

dal pubblico e una volta salutati gli altri inquilini, ha raggiunto Alfonso Signorini in studio per fornire la sua versione dei fatti.

"Mi dispiace tantissimo e

chiedo scusa

, giuro di non essermi proprio accorto e di non averlo capito. L'ho vissuta male per via della nomination che mi aveva fatto e ho risposto in una certa maniera. A un certo punto ho addirittura pensato che fosse un disturbatore messo dal Grande Fratello".