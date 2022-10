"Grande Fratello Vip", il racconto della quinta puntata

Alfonso Signorini apre la puntata parlando proprio di Marco Bellavia. Spiega come Bellavia abbia mostrato una fragilità psicologica che ha colto di sorpresa tutti. Il pubblico ha fatto fronte compatto mentre i concorrenti, dice Alfonso, hanno avuto un comportamento orrendo dimostrando un'indifferenza al dolore che lascia sgomenti e che comunque non passerà senza conseguenze. Signorini dice che la colpa è che sua e della produzione che durante i provini non ha colto il disagio di Bellavia. Signorini anticipa che verso i concorrenti saranno presi provvedimenti durissimi.

Si collega poi con la Casa e inizia a ripercorrere la storia di quanto accaduto. Signorini dice che questa è stata "un'orrenda pagina di televisione e bisogna chiedere scusa". E mostra l'ultimo confessionale di Bellavia, quando in lacrime dice di volersene andare perché il programma gli crea "dei mostri, delle angosce". Signorini dice ai concorrenti che la loro indifferenza non ha fatto che acuire i problemi di Marco e questa cosa ha indignato milioni di persone che seguono il programma.

Viene ripresa tutta la vicenda dell'avvicinamento di Marco a Pamela e di come hanno reagito gli altri. Da Ciacci che ha detto di non credere alla loro storia, alla Lamborghini che si è augurata che Pamela non provasse niente per un individuo come lui. L'ultima puntata per Marco è stata molto pesante. Fino all'appello fatto in diretta dove chiede pubblicamente agli altri di dargli una mano ricevendo in cambio una chiusura totale. La notte del venerdì è stata drammatica per Bellavia. Vengono mostrati i commenti pesanti di concorrenti che lo isolano, soprattutto Ciacci e Ginevra, mentre Charlie e soprattutto Antonella provano a capirlo. Fino alla decisione di uscire. Proprio l'uscita fa aprire gli occhi a qualcuno, come Ginevra che fa parzialmente autocritica.

Tornati in diretta Signorini dice che più delle parole fanno male i gesti. Come certi atteggiamenti di Ciacci e Signorini glielo dice apertamente. Ciacci prova a difendersi dicendo di non aver capito e Signorini lo ferma subito invitandolo a smettere di dire "cazzate". Poi passa a Ginevra, a cui Signorini rinfaccia una frase tremenda, "uno così merita di essere bullizzato". Antonella dice di aver capito da subito che c'era qualcosa che non andava. Charlie afferma di non voler fare l'eroe e ricorda che Marco è un suo amico e vorrebbe che tornasse nella Casa. Sara invece spiega di essersi confrontata con Bellavia e aver provato a essergli vicino ma anche di aver capito che non poteva fare più di tanto.