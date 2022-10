"Grande Fratello Vip", tra Edoardo e Antonella coccole notturne

Sono quelle che hanno visto protagonisti Edoardo Donnamaria e Anontella Fiordelisi . I due, appartatisi in giardino si sono messi sotto una coperta e mentre Antonella provava a dormire Edoardo l'accarezzava sul viso e sui capelli. Poi il ragazzo, che sta evidentemente corteggiando la Fiordelisi, ha voluto abbracciarla. I due vengono scoperti poi da Alberto che li prende bonariamente in giro alludendo a un primo bacio...

Ma le coccole della notte sono state semplicemente la conclusione di una giornata durante la quale Antonella e Edoardo hanno trascorso diversi momenti insieme. In giardino, in camera da letto, sui divani, nel pomeriggio e prima di cena. Un'intesa che ovviamente non è sfuggita agli occhi dei più attenti. Come Sara Manfuso che a cena, mentre tutti sono a tavola prova a indagare, ponendo domande molto dirette ad Antonella.

"Come trovi Edoardo?" chiede la Manfuso e l'amica sorride, per poi rispondere "E' simpatico, mi diverte". All'inizio Edoardo non sembrava aver attirato la simpatia di Sara. Ma col tempo la Manfuso ha avuto modo di rivalutarlo "Sembra spontaneo - dice ad Antonella -. Tu gli piaci, ma anche lui piace a te". La ragazza non nega ma preferisce temporeggiare. "Lo devo conoscere meglio - spiega -, però intanto mi diverto". Al punto che confessa di avergli chiesto di non avvicinarsi ad alcune concorrenti....

"Faccio il tifo” dice Sara e Antonella confida: "Non so se è amicizia".