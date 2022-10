"GF Vip", tutti contro Sofia Giaele De Donà: "Innamorata di Spinalbese, a rischio il suo matrimonio"

Sofia Giaele De Donà è ancora al centro delle polemiche. Nel corso della puntata del "Grande Fratello Vip" di lunedì 20 ottobre, l'influencer è stata la più votata nel corso delle nomination. A farla finire nel polverone il suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese. Dopo essersi salvata al televoto, la concorrente ha parlato del suo rapporto con l'ex di Belen Rodriguez: "Io vivo una relazione aperta ma se ci sono di mezzo i sentimenti è un tradimento", ha dichiarato la ragazza.

Durante le nomination, molti coinquilini pensano che Giaele stia mettendo a rischio la sua relazione. E così Carolina Marconi la accusa di essere una lagna e le consiglia di pensare di più a suo marito. Anche Nikita Pelizon avverte Giaele sui rischi che corre nel rapporto col marito e la nomina per far in modo che si renda conto dei pericoli che corre il suo matrimonio. "Mi piace Antonino, come persona, ma perdere la testa è un’altra cosa -, sbotta la De Donà - ritengo che lui sia la persona meno superficiale qui dentro, mentre qui non mi vuole ascoltare nessuno". Dello stesso parere sono anche altri concorrenti: Antonella Fiordelisi fa eco alla nomination di Nikita. "Dovrebbe iniziare a pensare al marito per quello che sta facendo", la critica l'influencer. La nomina anche Charlie Gnocchi: "Deve dirci qualcosa in più per dare il turbo a questa Casa".