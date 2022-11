"GF Vip", Alberto De Pisis e la sua battaglia al tumore: "Non ne parlavo con nessuno" | Poi l'incontro con la madre

Al "GF Vip" Alberto De Pisis racconta la sua battaglia contro il tumore. Nei gironi scorsi il concorrente del reality show di Canale 5 ha parlato della sua esperienza: "A venticinque anni ho avuto un tumore e per otto mesi mi hanno fatto fare chemioterapia - ha spiegato - Io sapevo di stare male in questi mesi, però capisci che non vuoi affrontarla, pensi che è meglio non affrontarla per non porsi il problema. Il mio atteggiamento era irrispettoso e sbagliato, volevo nascondermi dietro un dito. Preferivo non affrontare un anno del genere e ignorare il problema. Non ne volevo parlare con nessuno, le persone che lo sapevano si contavano sulle dita di una mano".

Poi, Alberto ha trovato la forza di reagire e continuare a vivere: "Sono riuscito a trovare il coraggio e ho affrontato tutto da solo - ha raccontato -. Sono stati nove mesi in cui ho vissuto da solo. Questa è stata un’arma di difesa per prendermi forza e non essere commiserato. Qui ho maturato la consapevolezza di parlarne, per dare la forza a chi in questo momento sta combattendo una battaglia e si trova nella stessa situazione in cui mi sono trovato io in passato".

Dopo il suo racconto, Alberto incontra la madre: "Sei forte - lo ha rincuorato mamma Emanuela - devi mostrare l'Alberto che sei, devi far vedere quanto vali. Io ti voglio bene e sono sempre al tuo fianco, ti seguo e ti guardo sempre". Anche Giulia Salemi, amica di Alberto, ha voluto rincuorarlo: "Prenditi i tuoi spazi come fanno tutti gli altri - ha spiegato l'influencer -, ma tu sai essere il caciarone del gruppo e l'anima fragile, quindi cerca di mostrarti per quello che sei, perché vali tanto".