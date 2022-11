"GF Vip", chi sono i sei nuovi concorrenti

Da video

Nella puntata del 3 novembre del "GF Vip" entreranno nella Casa sei nuovi concorrenti. A varcare la porta rossa, infatti, saranno: Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Sarah Altobello, Oriana Marzoli, Luciano Punzo e Micol Incorvaia. Conosciamo meglio i nuovi protagonisti di questa edizione.

Micol Incorvaia - È la sorella di Clizia, anche lei ex concorrente del programma, ma è anche l'ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. Micol Incorvaia nasce a Pordenone nel 1993, ma come la sorella Clizia cresce in Sicilia, in provincia di Agrigento. Grande appassionata di moda, decide di trasferirsi a Milano, dove si iscrive allo IED (Istituto Europeo di Design). Quella al Grande Fratello Vip sarà la sua prima apparizione in un programma televisivo, anche se sui social ha già un discreto seguito (circa 31mila follower).

Luca Onestini - È pronto per tornare al "Grande Fratello Vip". Personaggio molto noto dei reality show italiani, l'ex modello ha partecipato anche a "Uomini e Donne" e "Temptation Island". Nato il 1º gennaio 1993 a Castel San Pietro, in provincia di Bologna, la sua prima grande passione è il calcio e gioca anche nella primavera del Bologna, ma a 18 anni è costretto al ritiro dopo numerosi infortuni. Decide quindi di dedicarsi agli studi e si iscrive alla facoltà di odontoiatria della sua città. Per mantenersi svolge diversi lavori: bagnino, istruttore di vela, modello. Nel 2013 partecipa e vince il titolo di Mister Italia. La prima apparizione televisiva è a "Temptation Island", ma la sua fama si deve soprattutto alla partecipazione a Uomini e Donne e nel 2017 al "Grande Fratello Vip". Lì conosce la modella ceca Ivana Mrazova, con la quale si fidanza al termine della trasmissione. La loro storia dura per 4 anni, fino al 2021, e in seguito l'ex modello si lega a Cristina Porta, una giornalista sportiva spagnola incontrata all'interno del reality Secret Story. La relazione tra i due termina lo scorso marzo e a oggi Onestini risulta single.

Oriana Marzoli - Influencer venezuelana molto famosa in Spagna, dove ha partecipato a numerosi reality show come "Mujeres Hombres y viceversa" ("Uomini e Donne"), "Supervivientes" (Il corrispettivo spagnolo de "L' Isola dei Famosi") e "Gran Hermano Vip" ("Grande Fratello"). Nata a Caracas, in Venezuela, il 13 marzo del 1992, debutta in tv nel 2012, quando partecipa come corteggiatrice alla versione spagnola di "Uomini e Donne". L'influencer non viene scelta ma diventa una tronista della trasmissione e, successivamente, anche opinionista.

Nel 2014 è una delle concorrenti di "Supervivientes", ma la sua avventura si conclude con un abbandono. Nel 2017, ritorna nello stesso programma in veste di "fantasma del passato" e conosce Ivan Gonzalez, vecchia conoscenza di "Uomini e Donne". L'anno successivo partecipa poi al "Gran Hermano Vip" (il nostro "GF Vip"), ma anche in questo caso lascia il programma dopo due giorni. L'ultimo reality al quale Oriana Marzoli ha partecipato è stata "La Casa Fuerte": 7 coppie vip convivono all'interno di una villa e giocano in coppia. Qui, incontra nuovamente Ivan Gonzalez, con cui avrebbe avuto una storia. Attualmente, l'influencer venezuelana sarebbe single. Su Instagram conta su 2 milioni di follower.





Luciano Punzo - Ex Mister Italia, modello e tentatore dell'ottava edizione di "Temptation Island", è pronto a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Luciano Punzo ha 28 anni, è nato nel 1994 a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Modello di professione, Punzo nel 2017 conquista il titolo di Mister Italia ed è stato anche il volto principale della campagna pubblicitaria del marchio di Fabrizio Corona. Durante la sua carriera da modello, ha realizzato degli shooting in compagnia di un'altra inquilina della Casa: Antonella Fiordelisi. La sua prima apparizione televisiva è del 2019, quando in compagnia di Gennaro Lillio partecipa a "Pechino Express". Durante la gara, però, è costretto al ritiro a causa di un infortunio. Nel 2021 viene poi selezionato tra i tentatori di "Temptation Island". Qui incontra la sua attuale compagna Manuela Carriero, concorrente del programma in coppia con il fidanzato dell'epoca Stefano Sirena. La loro storia finisce durante le riprese e la ragazza comincia una nuova relazione assieme all'ex Mister Italia. Attualmente i due convivono a Napoli. Punzo è anche papà di una bambina di nome Eva, avuta con l'ex fidanzata Valeria Iacomino, una ballerina del Teatro San Carlo di Napoli.

Edoardo Tavassi - Fratello della showgirl ed ex gieffina Guendalina Tavassi, si fa conoscere al grande pubblico partecipando come concorrente a "L'Isola dei Famosi" nel 2022. Molto amato dal pubblico, Edoardo è costretto ad abbandonare il reality a una settimana dalla finale a causa di un infortunio. Nato Roma, è un videomaker di 37 anni. Nel 2020 ha avuto una relazione con la comica Diana Del Bufalo, terminata nell'ottobre dello stesso anno. Sul suo profilo Instagram (che conta 260mila follower), Edoardo condivide le sue passioni per il calcio, i videogames e i viaggi. Nel corso della sua avventura sull'isola, ha costruito un forte legame di amicizia con Nicolas Vaporidis.

Sarah Altobello - Showgirl, attrice, sosia di Melania Trump, modella ed ex concorrente de "L'Isola dei Famosi", Sarah Altobello è pronta a sconvolgere la "Casa del Grande Fratello Vip" con la sua personalità e la sua ironia. Nata nel 1988 a Modugno in provincia di Bari, la sua notorietà aumenta dopo aver interpretato il ruolo di una femme fatale nella serie "The Lady" diretta da Lory Del Santo. Nel 2014 posa come modella per il suo primo calendario. Nel 2019, entra nel cast de "L'Isola dei Famosi: Sarah arriva in finale e si classifica in quarta posizione.

Oltre a essere un'attrice e un'influencer, Sarah Altobello partecipa come opinionista in diversi programmi tv come "Mattino Cinque", "Pomeriggio Cinque", "Ciao Darwin". È fidanzata da diversi anni con il manager Tony Toscano.