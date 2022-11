Micol Incorvaia, la ex di Edoardo nella Casa del "GF Vip" | E Antonella va su tutte le furie

Micol Incorvaia è la prima dei sei nuovi concorrenti pronti ad aggiungersi al cast del "Grande Fratello Vip" e il suo ingresso lascia subito il segno tra il suo ex Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Proprio con quest'ultimo, l'influencer ha modo di confrontarsi in un faccia a faccia che lo mette in guardia dalla nuova relazione intrapresa proprio nella casa più spiata d'Italia: "Volevo dirti che ti sto seguendo, che stai facendo un bel percorso, che sto vedendo l'Edoardo che conosco da una parte, mentre dall'altra ne vedo uno diverso. Converrai che tu sia molto più preso di Antonella e che lei all'inizio abbia avuto degli atteggiamenti non corretti nei tuoi confronti e poco maturi. Voglio consigliarti di andare avanti senza precluderti nulla, lasciati andare ma non perdere di vista te stesso".

Le parole non vengono ovviamente apprezzate da Antonella Fiordelisi, che già dalla presentazione si mostra molto decisa: "Non sapevo che avessi fatto l'opinionista, che giudichi senza conoscermi".



"Ci siamo piaciuti tanto nei tre giorni in cui sono andato in Sicilia, ma quando ci siamo vissuti 24 ore su 24 ci siamo resi conto che non eravamo fatti per stare insieme, così siamo rimasti amici", prova a spiegare Edoardo, con scarsi risultati, quando Antonella cerca di approfondire il rapporto esistente tra i due.

La parola passa quindi alle opinioniste del "Grande Fratello Vip", con Orietta Berti che invita Antonella ad accogliere la nuova arrivata e a conoscerla più a fondo, mentre Sonia Bruganelli la incalza: "A essere la prima della classe quando non ci sono avversari siamo bravi tutti. Adesso invece devi dimostrarlo".

Nella Casa, però, i toni non si placano e le due concorrenti continuano a punzecchiarsi, anche se Edoardo precisa di non ritenerle in alcun modo in competizione. Ma dai presupposti, la rivalità sembra solo all'inizio.