"GF Vip", Sofia Giaele De Donà scopre le foto del marito Brad con altre donne: "Non ha la fede"

Sono stati giorni tesi per Sofia Giale De Donà nella Casa del "GF Vip": la concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini da un lato ha dovuto trattenere i bollenti spiriti con Antonino Spinalbese, dall'altro è rimasta col fiato sospeso per le notizie sul marito che le aveva dato lo stesso Signorini nella scorsa puntata. L'influencer, infatti, aspettava di sapere che fine avesse fatto il compagno Bradford di persona, il quale aveva già fatto capire di non apprezzare particolarmente la vicinanza di Giaele a Spinalbese.

Nel corso della tredicesima puntata del "GF Vip", Sofia Giaele ha visto gli scatti del suo Brad durante la sua permanenza negli Stati Uniti pubblicati dal giornale "Chi". Nelle foto, il marito è accompagnato da bellissime donne, ma Giaele nota un dettaglio su tutti: "Ma la fede? - esclama - non porta la fede". Tuttavia, nonostante abbia provato a sdrammatizzare dicendo che una delle donne che lo accompagnava è una delle sue migliori amiche, Giaele è apparsa molto tesa: "Mi sta bene che lui esca a divertirsi, ma vorrei che gli altri sapessero che è sposato con me".

Dallo studio, Sonia Bruganelli la punzecchia: "Sono preoccupata per te. Mi sono informata e sembra che il divorzio per tradimento non valga più - ha spiegato la moglie di Paolo Bonolis -, quindi potresti perderti qualche benefit. Fossi in te, quei braccialetti da 20mila euro l'uno li metterei in cassaforte". Nel corso del blocco, Signorini ha chiesto a Giaele chiarimenti legati alla sua conoscenza con Flavio Briatore. Il conduttore le fa notare anche la sua somiglianza con Elisabetta Gregoraci, che la concorrente in passato aveva respinto con forza. Inoltre, pare che al suo nome Briatore abbia risposto: "Sofia chi?". "Mi ha invitato a Forte dei Marmi - ha spiegato la ragazza - se non si ricorda ci sono le foto che lo testimoniano".