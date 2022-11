"GF Vip", Wilma Goich ricorda la scomparsa della figlia: "Io e il mio ex marito non ci siamo mai chiariti"

Tempo di confessioni per Wilma Goich, che durante la puntata del "Grande Fratello Vip" in onda giovedì 3 novembre riflette sul rapporto con l'ex marito Edoardo Vianello e mostra un lato di sé molto fragile.

"Rimpiango di non aver fatto abbastanza per ricostruire la coppia, per aggiustare quello che si era rotto e interrotto", aveva spiegato in un momento di confidenze con l'amica Patrizia Rossetti, aggiungendo la convinzione che il cantautore si sia fatto troppo spesso condizionare dalle donne che ha frequentato.

Nel confessionale della Casa la donna ha quindi parlato del curioso incontro tra l'ex marito e l'attuale moglie Frida. "Edoardo era molto lontano da noi e poco presente perché molto preso dalla nuova famiglia, probabilmente anche per una forma di gelosia della nuova compagna", ha proseguito.

L'attenzione si sposta quindi sulla figlia Susanna e sulle difficoltà vissute con la sua prematura scomparsa: "L'ho chiamato spiegandole che non riuscivamo più a gestirla a casa, così lui ha pensato a tutto. Però non è mai venuto in clinica perché Frida diceva che avrebbe preso il Covid".

Wilma fatica a trattenere le lacrime ricordando la telefonata in cui ha comunicato a Edoardo il decesso della figlia e a distanza di due anni e mezzo fatica a darsi delle spiegazioni. "Anche se non si è comportato nella maniera giusta, rimane sempre suo padre. Una vera moglie avrebbe dovuto spingerlo ad andare dalla figlia, a costo di accompagnarlo. Se non l'ha fatto, una parte di colpa è anche sua".

La donna si dice inoltre dispiaciuta per non essere riuscita a chiarirsi con Edoardo nonostante il tanto tempo trascorso e conclude: "Non ci siamo mai confrontati e non abbiamo mai detto perché sia successo a noi guardandoci in faccia. Credo che avremmo bisogno di farlo". E di fronte al racconto della cantante l'intero studio si emoziona, a partire dall'opinionista Sonia Bruganelli.