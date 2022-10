"GF Vip", Carolina Marconi minaccia l'abbandono: "Posso anche andarmene"

Carolina Marconi perde la pazienza nel corso della tredicesima puntata del "Grande Fratello Vip". Durante la serata, la concorrente è arrivata a minacciare l'abbandono dopo una lite con alcune delle sue coinquiline: "Posso anche andarmene via oggi - ha spiegato ad Alfonso Signorini - non sopporto come mi punzecchiano tra Pamela o Giaele e come faceva Elenoire".



Durante le settimane, la concorrente ha avuto diversi scontri con i vari concorrenti. Giaele De Donà le dà della "falsa" a causa della nomination, Pamela Prati invece la chiama "arpia". Marconi però non vuole portare il discorso troppo per le lunghe sottolineando come il motivo per cui ha deciso di partecipare al reality show di Canale 5 sia esclusivamente uno: "Io sono venuta qua per uno scopo: una donna dopo il tumore deve tornare a vivere".