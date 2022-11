"GF Vip", Giaele De Donà in crisi per la lettera del marito Bradford: "Comportamento inappropriato"

Gli ultimi giorni di Giaele De Donà nella Casa del "GF Vip" sono stati particolarmente difficili per le foto che ritraevano il marito Bradford Beck in compagnia di altre donne e soprattutto senza la fede al dito.

Ma ad alimentare ulteriormente i dubbi della modella è una lettera firmata proprio dall'imprenditore, in cui se da una parte rinnova l'amore che prova per la moglie, dall'altra non nasconde il dissenso per alcuni atteggiamenti visti durante il reality, come la vicinanza e le coccole con Antonino.

"Ci siamo sempre dati a vicenda enormi quantità di libertà, per vivere la vita al massimo, rimanendo impegnati insieme nel cuore, nella mente, nello spirito e in amore", esordisce Bradford attraverso il suo scritto.

Quindi prosegue: "Come tuo marito, ho accettato di essere favorevole alla tua partecipazione al "Grande Fratello Vip", ma a due condizioni: essere rispettosa del nostro rapporto senza oltrepassare la linea concordata, rispettare il mio desiderio di rimanere una persona riservata nel miglior modo possibile".

L'uomo continua manifestando la sua preoccupazione per "alcune azioni molto specifiche e per un comportamento visibilmente inappropriato per molti e ben al di là di ciò che sarebbe rispettoso".

Nel finale, Bradford esprime il desiderio di poter presto chiarire direttamente con Giaele quanto accaduto, rinnovando però il suo amore con parole romantiche. Ma anche questo, oltre alle rassicurazioni di Alfonso Signorini, non basta per frenare le lacrime e la preoccupazione manifestata dalla concorrente.

Già da diverse puntate del "Grande Fratello Vip", la complicità tra la modella e Antonino Spinalbese aveva creato qualche sospetto, con diverse critiche arrivate da alcuni concorrenti. "Dopo la puntata di lunedì mi sono staccato da lei per aiutarla in qualche modo" spiega l'hair stylist, sottolineando come tra i due ci sia un rapporto di pura amicizia.

Giaele rinnova l'esigenza di incontrare Bradford al più presto: Alfonso Signorini riuscirà a portarlo nella Casa del "GF Vip"?