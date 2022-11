"Grande Fratello Vip", Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi gelosissime dei loro uomini

L'interesse appena nato tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è stato sconvolto dall'arrivo di Micol Incorvaia, modella ed ex fidanzata del ragazzo. Anche la sposatissima Giaele De Donà è molto gelosa del suo Antonino Spinalbese e non le va giù che dia confidenza anche alle altre donne della Casa.

Giaele delusa: "Tratti tutte allo stesso modo" - In puntata Giaele De Donà si è resa conto che il rapporto con Antonino Spinalbese non è unico e speciale come lei credeva. Più volte, infatti, ha visto l'hair-stylist dedicare alle altre ragazze della Casa le stesse attenzioni che riserva a lei. Per questo cerca un confronto con Antonino e gli confessa tutta la sua amarezza: "Io do importanza ai rapporti. Non sono gelosa di te come persona, ma del rapporto che abbiamo. Tratti tutte allo stesso modo".

La replica di Antonino - Giaele si sente minacciata soprattutto da Antonella Fiordelisi, ma Spinalbese la rassicura e prova a farle capire che, pur avendo stretto un legame anche con altre donne, ha sempre un occhio di riguardo nei suoi confronti. Giaele però non è convinta e sottolinea ancora una volta di esserci rimasta male per il modo in cui Antonino sottovaluta il loro rapporto. L'hair-stylist prima cerca di ribadirle il suo punto di vista ma poi, stanco di discutere, mette fine alla chiacchierata.



Gli abbracci tra Edoardo e Micol - Ma Giaele non è l'unica che rivendica il suo "territorio". La situazione della prima coppia ufficiale Antonella Fiodelisi-Edoardo Donnamaria, si è infatti ribaltata da quando ha varcato la porta rossa Micol Incorvaia, sorella di Clizia ed ex fidanzata del ragazzo. In puntata la sportiva ha scoperto che in settimana il bel conduttore romano, in sua assenza, ha abbracciato ripetutamente la sua ex. "Abbracci di amicizia" si era giustificato Edoardo con Alfonso Signorini.

Antonella: "Quello che succede, succede" - A insospettire Antonella non sono stati tanto gli abbracci, ma il fatto che se li siano scambiati sempre e solo in sua assenza. Questo la fa molto pensare e ne parla con il compagno. "Vivitela è tua amica. Poi quello che succede, succede", afferma stizzita l’influencer. Edoardo fa notare ad Antonella che comunque anche lei bacia e abbraccia Antonino. "Io lo faccio davanti a te" ribatte subito la ragazza, mentre il fatto che il romano lo faccia di nascosto non la tranquillizza per niente. La gelosia crea malumori tra i due, ma dopo un lungo sfogo si sdraiano a letto e si concedono un lungo abbraccio.