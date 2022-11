Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano, l'annuncio sui social

L'annuncio è arrivato sui social, dove tutti hanno potuto seguire l'evoluzione e la sedimentazione della loro storia d'amore nata nella Casa del "Grande Fratello Vip" nel 2017. "Ha detto sì! Non vedo l'ora di viverti per tutta la vita!", ha scritto lui su Instagram a corredo di un romantico video in cui lei mostra l'anello tra numerose candele sul pavimento a formare un cuore.

IL LUOGO DELLA PROPOSTA - In questi giorni Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si trovano in Alto Adige e alloggiano in un hotel extralusso nei pressi di Merano. "Per sempre nel mio cuore, senza tempo", ha scritto Cecilia nelle sue storie su Instagram, postando alcuni momenti in montagna con il futuro sposo, con il quale a settembre aveva festeggiato cinque anni dal loro primo incontro. E i follower erano convinti che la coppia fosse in quei luoghi proprio per festeggiare il loro quinto anniversario. Ma c'era molto di più. E probabilmente la location scelta per la proposta di matrimonio non è un caso, dato che queste sono proprio le montagne dove è nato e cresciuto Moser.

CINQUE ANNI INSIEME - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme da cinque anni. Si sono conosciuti tra le mura della Casa del "Grande Fratello Vip", dove è divampata la passione tra baci e carezze. Lei all'epoca era fidanzata con Francesco Monte, che aveva lasciato in diretta tv durante una puntata del reality. La coppia ha attraversato un periodo di crisi nell'estate 2021, ma qualche settimana di lontananza li ha fatti tornare insieme più forti e affiatati che mai.

CONFESSIONI PICCANTI - Nel corso di un'intervista a "Le Iene", Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono messi a nudo svelando dettagli proibiti sulla loro intimità. "Abbiamo fatto sesso in un camerino", hanno rivelato, non tirandosi indietro neanche davanti alle domande sulle loro preferenze a letto e sulla frequenza con cui hanno rapporti.