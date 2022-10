Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Abbiamo fatto sesso in camerino"

"Abbiamo fatto sesso in un camerino", svela la coppia, che non si tira indietro neanche davanti alle domande sulle loro preferenze a letto e sulla frequenza con cui hanno rapporti.

Il posto più strano in cui hanno fatto sesso? "Nel camerino di 'Mattino 5'" concordano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. E lei aggiunge ridendo: "Sì all’inizio, vedi? Adesso non più". Chechu ammette che nel corso del tempo la frequenza dei rapporti sia diminuita: "Poi quando ti sposi non hai più voglia di fare niente…" spiega, approvando l'idea di Jennifer Lopez e Ben Affleck di stabilire la quantità degli incontri intimi con un contratto. Del resto lei stessa, tra una cena romantica e una notte di sesso sceglierebbe la prima: "Tutta la notte è un lavoro..." ammette.

Sulla posizione preferita Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono d'accordo: "Quella che piace al lupo" dice lui, e lei specifica: "La pecorella". Rivelano di fare sesso in media due volte a settimana e di solito è l'ex ciclista a prendere l'iniziativa, anche se la sua compagna lamenta una certa mancanza di tatto. E' capitato anche che Ignazio facesse cilecca e Cecilia non l'ha vissuta benissimo: "Mi sono messa a piangere" svela lei. E lui commenta: "Mi sono sentito una pressione addosso..."



Sulla durata media non si esprimono, ma Cecilia Rodriguez rivela di essere molto esigente sotto le lenzuola: "Se l'orgasmo non arriva ti faccio lavorare finché non arriva". Dice la cosa che la eccita di più del suo compagno sono gli occhi, ma la sua risata fa capire che non è stata troppo sincera. Ignazio Moser è più schietto: "Il fondoschiena, quella parte che sta appena sopra il c...o".

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme da cinque anni. Si sono conosciuti tra le mura della Casa del "Grande Fratello Vip" e non sono riusciti a resistere alla passione. Lei all'epoca era fidanzata con

Francesco Monte

, che è stato mollato in diretta tv . La coppia ha attraversato un periodo di crisi nell'estate 2021 , ma qualche settimana di lontananza li ha fatti tornare insieme più forti e affiatati che mai... anche sotto le lenzuola.