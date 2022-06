Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, effusioni bollenti a Santa Margherita di Pula

In vacanza a Santa Margherita di Pula si lasciano andare all'amore e i paparazzi li immortalano in acqua immersi nelle coccole. L'influencer è bellissma: in costume sfoggia curve mozzafiato, e lo sportivo non è da meno con i muscoli guizzanti sotto il sole.

Passeggiate romantiche immersi nel verde e con il mare azzurro sullo sfondo, bagni bollenti e tuffi mozzafiato. Cecilia e Ignazio non si fanno mancare niente nelle loro giornate in Sardegna. Vengono sorpresi dai flash dei fotografi durante una passeggiata panoramica con i baci languidi che vanno in scena tra i cespugli. Poi in mare si avvinghiano l'uno all'altra per un'esplosione di passione.

E' proprio amore vero tra Moser e la Rodriguez. Si sono conosciuti nella casa del "Grande Fratello Vip" e, spente le telecamere del reality, hanno portato avanti la relazione sotto l'occhio dei social. Complici e appassionati, spontanei e divertenti sono amatissimi dai follower e le loro avventure in coppia conquistano sempre i cuori dei follower.