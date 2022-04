Furti in casa Rodriguez: rubata la borsa a Cecilia e lo scooter a Ignazio Moser

La sorella di Belen domenica sera ha annunciato sui social di essere finita ancora nel mirino dei ladri, poi il risveglio non proprio in forma e un altro furto ai danni della coppia. Questa volta è stato sottratto lo scooter dell’ex gieffino. “Siamo il bersaglio preferito di tutti gli scippatori, ladri, rapinatori di Milano” dice ironico Ignazio nelle Storie. I due, diverso tempo fa, erano rimasti vittima di un furto in casa che li aveva fatti molto arrabbiare.

Questa volta l’hanno presa con filosofia. Quando il loro appartamento milanese era stato messo sottosopra dai ladri, Ignazio aveva speso parole pesanti: “Il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari”. Moser aveva detto di essersi sentito “violentato nella sua intimità casalinga”. Poi i malviventi erano stati catturati dalla polizia, perché pare che avessero messo a segno diversi colpi nel centro cittadino ed uno della banda era stato riconosciuto per la sua somiglianza a Tiziano Ferro.

Ora la coppia finisce di nuovo nel mirino dei ladri: “Per la rubrica furti in casa Moser – racconta Ignazio nelle Storie - l’altro ieri hanno rubato la borsa alla Chechu e ieri hanno rubato anche il mio scooter, il mio fedele, vecchio scooter” e ironicamente saluta tutti i malviventi milanesi.

