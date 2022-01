Furto in casa di Cecilia Rodriguez, beccati i ladri: uno somigliava a Tiziano Ferro

Era febbraio del 2021 quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser attaccavano sui social i ladri che gli avevano messo a soqquadro l’appartamento. “Scarti della società” li definiva l’ex gieffino furibondo per quanto accaduto mentre gli augurava di spendere la refurtiva in medicine. A un anno di distanza la polizia li ha catturati. Uno dei tre è stato individuato perché somigliava a Tiziano Ferro.

La polizia era sulle loro tracce da tempo. C’erano i sospetti, i riscontri delle cellule telefoniche, i controlli incrociati e pure un testimone che aveva detto che uno dei malviventi somigliava a Tiziano Ferro. Ora sono finiti in manette tre ladri professionisti accusati di aver messo a segno almeno cinque grossi colpi negli appartamenti di Milano per un bottino – tra gioielli, denaro, preziosi – stimato in almeno mezzo milione di euro.

La casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in zona Brera è stata svaligiata un anno fa: avevano rubato due orologi molto preziosi, accessori e borse griffate, occhiali di marca, gioielli. Erano entrati forzando la finestra che dà sul cortile interno del palazzo mentre la coppia era fuori per lavoro. Nei giorni precedenti pare avessero fatto diversi sopralluoghi per controllare ingressi e uscite, orari, abitudini.

“Non esiste giustificazione al mondo per fare una cosal g deenere – aveva detto Ignazio Moser - Per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”. Finalmente i ladri sono stati assicurati alla giustizia.

