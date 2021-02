Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser derubati a Trento: “Violata la nostra intimità” Tgcom24 1 di 25 Instagram 2 di 25 Instagram 3 di 25 Instagram 4 di 25 Instagram 5 di 25 Instagram 6 di 25 Instagram 7 di 25 Instagram 8 di 25 Instagram 9 di 25 Instagram 10 di 25 Instagram 11 di 25 Instagram 12 di 25 Instagram 13 di 25 Instagram 14 di 25 Instagram 15 di 25 Instagram 16 di 25 Instagram 17 di 25 Instagram 18 di 25 Instagram 19 di 25 Instagram 20 di 25 Instagram 21 di 25 Cecilia Rodriguez Instagram 22 di 25 Instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati in casa nostra, ribaltando casa e rubando di tutto e di più – inizia il racconto social di Ignazio Moser – Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari”. La presa di posizione del figlio dell’ex ciclista è pesante e attacca i ladri così: “Ovviamente sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere”. Ignazio è furibondo e aggiunge: “Per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”.

Cecilia non interviene e sul suo profilo non accenna alla brutta disavventura che è successa sui monti. E’ a Milano e si sta dedicando agli shooting, sfoggia la sua nuova frangetta, si gode la serenità di casa con la sorella Belen in dolce attesa da Antonino e quella voglia anche per lei di allargare la sua famiglia con Ignazio. E chissà se anche la piccola Rodriguez svelerà presto un altro dolce segreto…

