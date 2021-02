Cecilia Rodriguez sfodera il topless sui social

Selfie allo specchio per Cecilia Rodriguez , che sui social sfodera il suo lato più sensuale con un topless da urlo. Senza maglietta né reggiseno, con i jeans abbassati che lasciano intravedere il tanga, la bella argentina fa strage di cuori. E se sua sorella Belen sfoggia con orgoglio il pancione della sua seconda gravidanza, lei risponde con ventre piattissimo e curve sinuose in mostra.

Cecilia è splendida nello scatto in bianco e nero che ha condiviso su Instagram. I lunghi capelli sciolti le sfiorano il seno, mascherato solo in parte dalla cornice dello specchio. Un vedo non vedo giocato tutto sui contrasti di luce e inquadrature tattiche che aumenta la sensualità e spinge i follower ad aguzzare la vista per cogliere i dettagli più piccanti.

La Rodriguez è in forma strepitosa, tutta curve e sex appeal. E' radiosa come non mai, e il merito è anche del momento particolarmente felice che sta vivendo con Ignazio Moser. Dopo un periodo di crisi, i due ex gieffini si amano più di prima, e lei lo ammalia con tutte le sue armi di seduzione: dai topless bollenti alle dediche romantiche, dai look sexy alle performance ai fornelli. San Valentino si avvicina, che sorpresa ha in mente Chechu per il suo innamorato...

