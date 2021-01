Colpo di testa per Cecilia Rodriguez, sfoggia la frangetta e annuncia le novità

Tira aria di novità per Cecilia Rodriguez , a partire dai capelli. Sui social ha sfoggiato un look tutto nuovo, con una frangetta sfilata che le enfatizza lo sguardo da gatta. Con i follower parla anche di un nuovo progetto lavorativo al via. E intanto con Ignazio Moser sta cercando una casa più grande...

Cecilia parte dai capelli per dare inizio a una nuova fase della sua vita. Non rinuncia alla lunghezza, e illumina la chioma con schiariture sulle lunghezze. Ma la vera novità è la frangetta, lunga e sfilata proprio come vuole la moda del momento: perfetta per mettere in risalto il suo sguardo intenso e furbetto. Lei si riprende mentre è sotto le mani del parrucchiere e annuncia un nuovo progetto di lavoro, poi si fa vedere con due outfit diversi ma uno più stiloso dell'altro.

Si dice che quando una donna cambia taglio di capelli, c'è sotto qualcosa. Nel caso di Cecilia, le novità potrebbero essere solo positive. Con Ignazio le cose vanno a gonfie vele, dopo un periodo di crisi ormai archiviato definitivamente. I due hanno raccontato di essere in cerca di una "bella casa" a Milano. Grande abbastanza da contenere tutto il loro amore.

