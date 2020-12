Fuori c'è la neve, ma nella camera da letto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la temperatura è altissima. Tutto merito della showgirl, che sotto le lenzuola non indossa altro che la lingerie. La sua foto social nel letto sfatto con addosso solo slip e reggiseno fa impazzire i follower che si scatenano in commenti.

Cecilia Rodriguez stuzzica i follower, in lingerie nel letto sfatto Instagram 1 di 18 Instagram 2 di 18 Instagram 3 di 18 Instagram 4 di 18 Instagram 5 di 18 Instagram 6 di 18 Instagram 7 di 18 Instagram 8 di 18 Instagram 9 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Mi sa che nessuno si vuole alzare dal letto" scrive Cecilia a corredo dello scatto postato su Instagram. Si crogiola sotto le coperte abbracciando il suo cane Aspirina, accanto a lei il posto lasciato vuoto da Ignazio, e offre ai fan uno scorcio sul suo lato B sottolineato dagli slip. La posa languida, le lenzuola stropicciate, il corpo seminudo... tutti ingredienti dosati alla perfezione per rendere lo scatto social ammiccante e allusivo. I risultati non si fanno attendere: "Bellissima", "Meravigliosa", "Fantastica" scrivono in molti, mentre altri usano espressioni ben più colorite.

Leggi Anche Cecilia Rodriguez in Trentino fa la bomba sexy mezza nuda

Dopo un'estate gelida, con i primi freddi tra Moser e la Rodriguez è tornata la passione, e in inverno brucia più che mai. Si erano lasciati per un breve periodo in agosto solo per ritrovarsi più affiatati che mai. Le vacanze di Natale le stanno trascorrendo in Val Di Sole insieme a Belen Rodriguez, Santiago e Antonino Spinalbese tra ciaspolate e pattinaggio. Ma c'è tempo anche per romantici momenti a due, dai bagni nell'idromassaggio esterno con vista sulle Dolomiti, alla passeggiata abbracciati in mezzo alla neve, ai baci ad alta quota.

Potrebbe interessarti anche: