Metti un’argentina a Trento e il risultato è una bomba sexy tra le montagne incantate. Cecilia Rodriguez è confinata sui monti con il fidanzato Ignazio Moser, ma la vita da montanara non le si addice e nonostante cerchi di divertirsi tra vigneti e boschi, alla fine non resiste e sfodera un bikini nero con laccetti alla brasiliana che lascia senza fiato anche dove l’aria è pura e incontaminata.

Cecilia Rodriguez in Trentino fa la bomba sexy mezza nuda Tgcom24 1 di 23 Instagram 2 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

“E non mi dite che manco questo è l’abbigliamento adatto per la montagna” scrive ironica postando un’immagine davanti allo specchio con un completo di lingerie che mette in risalto il suo fisico spaziale. La sorella di Belen è in una spa con Ignazio e regala scorci intriganti del suo corpo mezzo nudo: stesa tra le lenzuola con uno stacco di coscia in bella vista o con il décolleté in primo piano al risveglio mentre il cane Aspirina le lecca il volto. Cecilia e Ignazio regalano siparietti bollenti che fanno il paio con quelli dell’altra Rodriguez che da Milano replica con momenti di passione e tenerezza con Antonino.

Leggi anche>Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nudi in mezzo alla neve scoppia la passione

I baci appassionati di Cecilia e Belen, guarda che scatti d’amore Chi 1 di 25 Chi 2 di 25 Chi 25 di 25 Chi 25 di 25 Chi 25 di 25 Chi 25 di 25 Chi 25 di 25 Chi 25 di 25 Chi 25 di 25 Instagram 10 di 25 Instagram 11 di 25 Instagram 12 di 25 Instagram 13 di 25 Instagram 14 di 25 Instagram 15 di 25 Instagram 16 di 25 Instagram 17 di 25 Instagram 18 di 25 Instagram 19 di 25 Instagram 20 di 25 Instagram 21 di 25 Instagram 22 di 25 Instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: