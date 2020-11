I baci appassionati di Cecilia e Belen, guarda che scatti d’amore Chi 1 di 25 Chi 2 di 25 Chi 25 di 25 Chi 25 di 25 Chi 25 di 25 Chi 25 di 25 Chi 25 di 25 Chi 25 di 25 Chi 25 di 25 Instagram 10 di 25 Instagram 11 di 25 Instagram 12 di 25 Instagram 13 di 25 Instagram 14 di 25 Instagram 15 di 25 Instagram 16 di 25 Instagram 17 di 25 Instagram 18 di 25 Instagram 19 di 25 Instagram 20 di 25 Instagram 21 di 25 Instagram 22 di 25 Instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Belen Rodriguez e Antonino hanno scelto una villa sul lago di Como per lasciarsi andare alle effusioni. La showgirl posa per qualche foto con il suo uomo dietro all'obiettivo, poi lo abbraccia e lo bacia con trasporto. La loro storia è iniziata lo scorso agosto, con la Rodriguez reduce dalla fine dell'amore con Stefano De Martino e da un breve flirt con Gianmaria Antinolfi. La passione li ha travolti ma loro hanno preferito andarci con i piedi di piombo, dosando le loro apparizioni pubbliche. Dopo una fuga in camper in Toscana hanno deciso di uscire allo scoperto e di ufficializzare anche sui social la loro storia con scatti che li ritraggono insieme. Ma quando credono di non essere visti danno il meglio e si avvinghiano con trasporto.

Dal canto loro, Cecilia e Ignazio non sono meno presi l'uno dall'altra. Il loro amore va avanti da tre anni e, nonostante la pausa estiva, insieme fanno faville. Il lockdown della scorsa primavera li ha avvicinati ancora di più: del resto per loro, che si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip, restare chiusi in casa senza poter uscire non è una novità. Per festeggiare il terzo anniversario di coppia hanno scelto le Dolomiti, con una camera con vista mozzafiato. Foto nudi, baci calienti, sguardi pieni di complicità per una coppia sempre più affiatata.

