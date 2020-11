Belen e Antonino Spinalbese regalano il primo bacio social

Due settimane fa si erano concessi un weekend romantico in Toscana, solo loro due a bordo di un camper. Questo fine settimana Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati sul lago di Como per scambiarsi effusioni social mai viste prima. La coppia si è lasciata andare alle dichiarazioni d’amore e al primo timido bacio su Instagram.

“Mi hai strappato il cuore” ha scritto Antonino Spinalbese postando lo scatto di coppia: lei sorride innamorata persa del suo hair stylist, seduta sulle gambe di lui che le bacia teneramente la fronte. La Rodriguez pubblica la stessa foto con la scritta “Mio Antonino Spinalbese”. Insomma, la prima, vera e reciproca dichiarazione d’amore social dopo frame fatti di vedo non vedo, storie, scorci di vita di coppia.

Il primo bacio social è timido e in bianco e nero, come tutte le immagini che i due scelgono di pubblicare insieme. Antonino si avvicina al viso di Belen e le scocca un bacio, lei replica con occhi sognanti. La Rodriguez e Spinalbese sono stati sul lago per scattare foto, rilassarsi e trascorrere un weekend di passione documentato da video reciproci. Lui canta in auto e lei non resiste e si lascia travolgere dalla musica, poi è lui che si incanta davanti alle pose della sua bella in un continuo saliscendi di scene intriganti.

