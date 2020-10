Belen e Antonino a letto insieme, che lezioni… di spagnolo!

Innamorata come non lo era da tempo. Ride e stuzzica dalle lenzuola mentre il compagno tenta di parlare in spagnolo porgendole la colazione. Belen Rodriguez è sempre più cotta di Antonino Spinalbese e insieme condividono gran parte del loro tempo. La coppia sui social mostra un siparietto intrigante: al risveglio si improvvisano insegnante e studente e tra risolini e divertimento mangiano sotto le lenzuola.

Alla coppia piace giocare sul vedo-non vedo, stuzzicare la fantasia dei follower con immagini in bianco e nero, video che non mostrano troppo ma lasciano tanto spazio all’immaginazione. Insomma, l’affinità non manca. Belen pare tornata una ragazzina al primo amore con tutta la dolcezza e passione che mette nel rapporto con Spinalbese. Lui fa il macho e mostra il suo lato più sexy in canottiera vogatore o con la sigaretta in mano.

Insieme trascorrono gran parte del loro tempo. Antonino ha accompagnato Belen a Roma per le registrazioni di "Tu si Que vales", è al suo fianco durante un picnic con Santiago al parco e non la perde di vista nemmeno all’autolavaggio quando lei decide di lavare la macchina e lui la segue passo dopo passo scambiandosi a vicenda la pompa dell’acqua.

E poi Belen sceglie di mostrare anche qualche scatto di intimità. Ci sono le foto in bianco e nero che lasciano intravedere la biancheria e i video dalla camera da letto. L’ultimo siparietto li vede protagonisti di una lezione di spagnolo. Spinalbese porta la colazione alla Rodriguez e insieme giocano con i vocaboli tra i risolini della showgirl.

