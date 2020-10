Belen a Roma con Antonino, scatti molto intimi

Sono partiti insieme da Milano diretti a Roma, scatti in bianco e nero, dettagli di viaggio, immagini intime. Belen deve registrare una nuova puntata di “Tu si que vales”, ma il fidanzato non la molla e la segue nella Capitale. In camera poi lei si scatta selfie in lingerie e lui la immortala. E a cena è un continuo imboccarsi e riprendersi.

Stefano De Martino ha festeggiato il compleanno con il figlio Santiago e il nuovo arrivato in casa, un bel cagnolino color cioccolato che fa impazzire tutti. E se accanto all’ex ballerino si rivede l’amica Gilda Ambrosio, Belen non si stacca un attimo dal nuovo fidanzato. Antonino Spinalbese la accompagna nella trasferta romana e i due regalano scorci e dettagli di coppia sui social.

In stazione la Rodriguez sexy e seducente si lascia immortalare con il bagaglio a mano. Spinalbese preferisce uno scatto in treno in modalità travolgente e sensuale. Poi in camera Belen si riprende in reggiseno e slip e lui la fotografa cercando di trasmettere ai follower tutta la passione che prova. A cena è lei a filmare la coppia a tavola: Antonino che porge la forchetta in bocca a Belen, lei che non smette di guardarlo affascinata. I dettagli sono bollenti e gli scorci social intrigano i fan.

