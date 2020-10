Antonino Spinalbese pubblica il primo post in cui compare Belen Rodriguez e ufficializza la relazione con la showgirl argentina. Un video in bianco e nero la mostra sexy e affascinante sul tetto di un palazzo. La didascalia è semplice e chiara: “Bambola” scrive Spinalbese. La replica della Rodriguez non si fa attendere: “Mi piace come mi vedi” risponde sui social e i follower impazziscono. Dopo il via libera su Instagram, si attendono le foto di coppia…

Belen esce allo scoperto con Antonio: scambio di tenerezze sui social Tgcom24 1 di 28 Instagram 2 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 10 di 28 Instagram 11 di 28 Instagram 12 di 28 Instagram 13 di 28 Instagram 14 di 28 Instagram 15 di 28 Instagram 16 di 28 Instagram 17 di 28 Instagram 18 di 28 Instagram 19 di 28 Instagram 20 di 28 Instagram 21 di 28 Instagram 22 di 28 Instagram 23 di 28 Instagram 24 di 28 Instagram 25 di 28 Instagram 26 di 28 Instagram 27 di 28 Instagram 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

In questi giorni Belen è in Puglia per uno shooting insieme alla sorella Cecilia. Le due Rodriguez posano in costume da bagno tra i trulli e la ex di Stefano De Martino pare particolarmente serena e sorridente. La relazione con Spinalbese ormai è confermata e collaudata. Si frequentano dall’estate e lui è stato un punto fermo importante per la showgirl che ha saputo voltare davvero pagina. Dopo un flirt con Gianmaria Adinolfi, ha ritrovato la stabilità con Antonino.

Leggi anche>Festa in campagna per Belen, guarda che compleanno esagerato

Sui social tanti piccoli indizi: dalle storie in cui lui appare al fianco della Rodriguez, al tatuaggio uguale, alla festa di compleanno vissuta insieme fino al video che ufficializza la storia. L’hairstylist ama pubblicare immagini in bianco e nero e Belen lo sta seguendo a ruota. Centellinano le apparizioni lasciando una grande suspance nei fan che adesso attendo la foto di coppia.

Leggi anche>Belen e Cecilia in Puglia, che shooting mozzafiato in costume

Belen e Cecilia in Puglia, che shooting mozzafiato in costume Instagram 1 di 34 Instagram 2 di 34 Instagram 3 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 10 di 34 Instagram 11 di 34 Instagram 12 di 34 Instagram 13 di 34 Instagram 14 di 34 Instagram 15 di 34 Instagram 16 di 34 Instagram 17 di 34 Instagram 18 di 34 Instagram 19 di 34 Instagram 20 di 34 Instagram 21 di 34 Instagram 22 di 34 Instagram 23 di 34 Instagram 24 di 34 Instagram 25 di 34 Instagram 26 di 34 Instagram 27 di 34 Instagram 28 di 34 Instagram 29 di 34 Instagram 30 di 34 Instagram 31 di 34 Instagram 32 di 34 Instagram 33 di 34 Instagram 34 di 34 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: