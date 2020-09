Festa in campagna per Belen, guarda che compleanno esagerato 

Una festa in campagna all’insegna della musica, dei balli, della famiglia e degli amici. Per i 36 anni di Belen Rodriguez è stato organizzato un compleanno in un casale del Cremonese. Il dress code prevedeva jeans e tshirt bianca (che poi è diventata bagnata e sexy). Il clan Rodriguez era presente al completo: il piccolo Santiago, mamma Veronica, papà Gustavo e i fratelli Cecilia e Jeremias con i rispettivi partener. Presente anche il neofidanzato Antonino Spinalbese.

IN UN CASALE A CREMONA

La lunga giornata di Belen è cominciata con il viaggio a Cremona. La showgirl e il fidanzato sono arrivati in auto da soli: una sosta in pasticceria, un cocktail con un amico e poi via nel casale, dove nel frattempo era arrivata – a bordo di un pullman – tutta la ciurma di amici. Baci, abbracci, coccole alla festeggiata e tanta musica. L’amico Mauro Situra ha animato il party esibendosi nelle canzoni di Renato Zero, ma al canto si sono cimentati tutti i fratelli Rodriguez.

LE DUE SORELLE SCATENATE

Balli scatenati delle due sorelle tra ancheggiamenti e lati B in bella vista e passi a due sexy tra Cecilia e Jeremias. Belen ha più volte preso in braccio il figlio Santiago felice di festeggiare in campagna con alcuni amichetti. E poi incroci pericolosi e sguardi languidi con Antonino Spinalbese che non l’ha mai persa di vista.

LANCI DI PANNA

Poi tra calici sollevati e tanto divertimento la festa è sfuggita di mano e sono volati bicchieri d’acqua e panna montata. Tanto che Cecilia ha dovuto prendere in mano il microfono e avvisare gli amici e anche la sorella: “Puzziamo di panna. Per favore fate i bravi… Belen? Io non ho lanciato manco un bicchiere d’acqua, tu adesso sei tutta bagnata. Bagnata e piena di panna. Non è molto carino. Mi raccomando. Fate i bravi altrimenti vi caccio tutti dalla festa…”.

KARAOKE A CASA FINO ALL’ALBA

Eletta Miss Maglietta Bagnata, la Rodriguez ha cercato di asciugarsi i capelli fradici con l’aria che fuori usciva dal trattore o con la macchina spara-coriandoli. Infine, la festa è proseguita in famiglia a casa ancora con musica e karaoke fino all’alba.

