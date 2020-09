Belen Rodriguez senza slip, la foto social scatena i follower Instagram 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 16 di 26 17 di 26 18 di 26 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sdraiata al sole, Belen si lascia andare alla seduzione. Senza mutandine provoca via social e, pur non mostrando niente, lascia intuire scenari piccanti. La sua pelle abbronzata brilla sotto il sole e la posa è languida ma studiata alla perfezione per non lasciare intravedere nulla più del dovuto, stuzzicando la fantasia dei follower e mandandoli in tilt.

"El cuerpo" commenta Paola Barale a sottolineare la perfezione delle forme di Belen, come se il suo fosse il corpo per antonomasia. "La perfezione", "Magari essere bella come te", "Un altro mondo", "Meravigliosa" scrivono gli ammiratori più casti. Ma c'è anche chi, più maliizoso, la invita a togliere la mano o chi si lascia andare ad apprezzamenti decisamente hot. Non mancano le critiche da: "Ricordati che sei una mamma" a "Quanto cattivo gusto!" Chi la critica e chi la adora, insomma, però tutti la guardano...

