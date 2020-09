Belen, il nuovo fidanzato e il suo clan si fanno lo stesso tatuaggio: guarda

Un amore da consumare tutto d’un fiato come il chupito? Belen Rodriguez si fa l’ennesimo tatuaggio e questa volta non è da sola. Con lei nello studio del tatuatore anche il neofidanzato Antonino Spinalbese e tutto il suo clan. Scelgono la stessa parola, chupito, e se la fanno incidere. La Rodriguez lo fa sull’anulare, il fidanzato sul braccio, gli amici pure. E’ il ricordo di un’estate vissuta “in un sorso”.

La bella combriccola ha trascorso le vacanze insieme e la compagnia dev’essere stata talmente piacevole da decidere di lasciarne un ricordo indelebile sulla pelle. “Estate particolare, ma meravigliosa” hanno detto Mattia Ferrari e gli amici. Hanno scelto di tatuarsi “chupito”, il bicchierino di superalcolico consumato tutto d’un fiato. Belen offre la sua mano per la scritta, altri il braccio o il polso. Anche Spinalbese porge il braccio muscoloso per farsi incidere questo ricordo.

Leggi anche>Belen esce allo scoperto con il nuovo fidanzato, l'hairstylist Antonino Spinalbese



La storia del tatuaggio ricorda il vistoso disegno che la Rodriguez e Stefano De Martino si fecero fare uguale sul braccio e che poi, quando la passione era scemata e la crisi vicina, la showgirl aveva deciso di cancellare. Questa volta l’incisione è meno ingombrante, anche se significativa: sull’anulare sinistro dove Belen portava la fede. Via il passato, insomma, e avanti il futuro, leggero e spensierato come un chupito in una notte d’estate.

