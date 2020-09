Una nuova fiamma per Stefano De Martino, che Fortuna!

C'era chi lo descriveva solo e triste, chi credeva che ora pensasse solo a Santiago , chi giurava che si fosse lanciato alla riconquista di Belen Rodriguez . Invece Stefano De Martino ha chiuso con il passato ed è pronto a godersi nuove avventure. Il settimanale Gente l'ha paparazzato in barca al largo della penisola sorrentina in dolce compagnia: con lui c'è Fortuna , un'avvenente ragazza campana dai lunghi capelli scuri e dal fisico da dea. Poi, una volta tornato a Milano, ha fatto i bagagli e si è trasferito in una nuova casa.

Stefano si è ormai lasciato alle spalle la lunga e burrascosa storia con Belen. In barca con Fortuna il passato sembra lontano. Tra scherzi e risate, è evidente che la complicità è alle stelle. Si lasciano accarezzare dal sole dopo il bagno in mare, lei in bikini nero che esalta il suo fisico statuario, lui in pantaloncini e camicia. Del resto anche la sua ex non è rimasta a lungo inconsolata: prima ha avuto un flirt con il manager Gianmaria Antinolfi, poi pare abbia perso la testa per l'hair stylist Antonino Spinazzola.

De Martino e Fortuna hanno partecipato a una festa e poi sono rientrati insieme in barca ed hanno trascorso la notte insieme, lasciandosi cullare dalle onde. Al mattino caffè e brioches e poi un pranzo in suggestivo ristorante con vista mare. Tutto perfetto, come in una favola, uno accanto all'altro sono bellissimi e affiatati durante gli ultimi giorni di vacanza al mare.

Una volta tornato a Milano, per Stefano è giunto il momento di pensare al trasloco. Le sue cose erano ancora nell'appartamento che condivideva con Belen, che ora ha lasciato definitivamente. Ha trovato un rifugio tutto per sé in cui iniziare la sua nuova vita e sui social ha documentato alcune fasi salienti. Chissà se stavolta avrà... Fortuna.

