Stefano De Martino in barca con un’altra Rodriguez

Lei bacia un altro, lui non perde tempo. Dopo il gossip che parlava di una liaison tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, alla corte dell’ex ballerino arriva un’altra donna. Di cognome fa Rodriguez, ma non è la Belen che invece si fa immortalare mentre bacia l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Si tratta di Mariana Rodriguez con cui Stefano ha passato il weekend come mostrano gli scatti del settimanale Chi in edicola da mercoledì.