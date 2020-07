Belen incontra De Martino in aeroporto e lo ignora, che gelo tra i due

Non si scambiano uno sguardo e nonostante Stefano De Martino tenda la mano in segno di saluto, Belen Rodriguez tira dritto. Sul web impazza il video del paparazzo che ha immortalato la scenetta in aeroporto, dove la conduttrice ha incontrato l’ex marito per affidargli il figlio per qualche giorno. Tra i due nessun rapporto, anzi dai post social pare che lei mediti vendetta. Il piccolo Santiago, invece, è corso raggiante tra le braccia di papà.

Belen e Santiago hanno trascorso una bella vacanza a Ibiza (chissà che ci ritornino presto) insieme a Mattia Ferrari e ad alcuni amici della showgirl. Li ha raggiunti anche il nuovo fidanzato della Rodriguez, Gianmaria Antinolfi con cui Belen si è scambiata baci infuocati, paparazzati dal settimanale Chi. Poi gli impegni di lavoro per la conduttrice, volata a Roma per andare in tv, e l’incontro col papà per Santi.

Stefano De Martino si è rilassato in barca al largo di Napoli e così mentre Belen postava tramonti e onde, anche il ballerino fotografava la bellezza del mare da chilometri di distanza e su “onde” parallele. La coppia si è incontrata per il bene del figlio, ma il gelo è stato evidente per i presenti. Lei che tira dritto e lui che tende la mano inutilmente in segno di saluto.

Del resto, le parole scritte da Belen sul suo social parlano chiaro: "Karma – posta in una storia -. Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso, verrà illuso, chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché così sono le regole del gioco". Il riferimento è casuale?

