Dopo i baci immortalati a Capri prosegue la relazione fra Belen Rodriguez e il manager della moda Gianmaria Antinolfi . Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 22 luglio, pubblica le foto esclusive del weekend che hanno trascorso insieme a Ibiza. La showgirl si è trasferita sull’isola con il figlio Santiago e gli amici per le vacanze estive e Antinolfi l’ha raggiunta.

Belen a Ibiza tra le braccia di Antinolfi Instagram 1 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Dayane Mello mette in guardia Belen: "Stai attenta ad Antinolfi"

Belen e Gianmaria cercano di tenere riservato il più possibile il loro legame: quando lui è atterrato sulla Isla Blanca è andato a registrarsi in hotel e ha trascorso il pomeriggio da solo in spiaggia, mentre Belen e gli amici erano da un'altra parte. Di notte, verso le due, Antinolfi ha raggiunto la villa di Belen e lì si è trattenuto fino alle sette del pomeriggio del giorno successivo quando, ripresa, la sua automobile, è tornato in hotel. Solo la domenica sera il gruppo, a cui si è aggregato Antinolfi, è andato a cena al ristorante. A tarda sera Antinolfi è uscito dal locale portando in braccio Santiago, figlio di Belen e di De Martino, ed è tornato nella villa della showgirl.

LEGGI ANCHE >Belen dimentica De Martino, in piscina bacia un altro: ecco chi è



Dopo la fine della storia d'amore con Stefano De Martino, Belen ha davvero voltato pagina con Gianmaria. Da quel primo incontro alla festa di compleanno di lui sono passate solo poche settimane, eppure la coppia sembra già collaudatissima. Per il debutto social però c'è ancora tempo: niente scatti di coppia sul profilo Instagram della Rodriguez, che sembra avere occhi solo per il figlio Santiago...

Belen in topless nella villa a Ibiza, i social impazziscono Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 BELEN RODRIGUEZ IPA 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: