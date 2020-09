Belen e Cecilia in Puglia, che shooting mozzafiato in costume

Belle da far girare la testa, con i loro fisici da sballo sottolineati dai costumi provocanti. Belen e Cecilia Rodriguez si lanciano in pose sensuali durante uno shooting bollente, sullo sfondo dei trulli in Puglia. Una più bella dell'altra, a bordo piscina o immerse nell'acqua, ammiccano all'obiettivo e seducono i follower.

L'estate è ormai archiviata ufficialmente ma Belen Rodriguez e la sorella Cecilia non mollano il colpo. In Puglia è ancora caldo e loro ne approfittano per sfoggiare i corpi abbronzati e i costumi per la prossima stagione. Si fanno fotografare per lavoro, ma non rinunciano al divertimento e tra loro scherzano e se la spassano. Quando c'è da fare sul serio non si tirano indietro e sfoderano tutto il sex appeal lasciandosi andare a movenze sinuose e provocanti.

Schiena contro schiena, Belen e Cecilia lanciano sguardi languidi e ammalianti all'obiettivo. Poi si distendono a bordo vasca con gli occhi socchiusi, in un crescendo di sensualità. Si fotografano anche nel back stage, mentre lanciano baci ai fan e si inquadrano davanti allo specchio, indugiando con la fotocamera sulle labbra carnose o sulle curve prorompenti.

