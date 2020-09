La foto che tutti aspettavano: il bacio tra Cecilia e Ignazio

Un weekend sul lago di Como per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che tra feste, cene e shooting in una location da sogno si lasciano andare ai baci a favore di smartphone. “Finalmente la foto che tutti aspettavano” dice il loro amico Andrea che li immortala mentre si baciano. Dopo la crisi d’agosto, la coppia ha ripreso a vivere insieme e sui social regala scorci di quotidianità e amore.

Hanno passato il venerdì sera ballando e cantando a una festa in un grand hotel sul Lario. Lusso e allegria per una lunga notte con gli amici tra grandi sorrisi e sguardi complici. Poi al risveglio Ignazio mezzo nudo filmava la sua dolce metà ancora addormentata sotto le lenzuola. Poi via allo shooting a bordo piscina galleggiante con vista sul lago.

Tra uno scatto e l’altro la coppia si è scambiata un appassionato bacio filmato dagli amici e ripostato da tutti, Moser e Rodriguez compresi, sui social. La crisi e le liti della bollente estate smeralda sembrano un ricordo. Ignazio e Cecilia hanno ricominciato a vivere insieme e a trascorrere ogni momento libero l’uno accanto all’altra.



