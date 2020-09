Vacanze archiviate per Cecilia Rodriguez , che è rientrata a Milano dopo un'estate trascorsa tra gite in barca e relax in piscina. Se i bikini sono tornati nell'armadio, la voglia di sedurre è rimasta la stessa. La bella argentina si specchia in una vetrina del centro, con addosso shorts in jeans e una blusa corta e larga che svolazza al vento e sottolinea i capezzoli.

Cecilia Rodriguez bomba sexy, capezzoli al vento davanti a una vetrina Instagram 1 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Cecilia e Ignazio tornano a pedalare insieme, la foto social non lascia dubbi

Basta poco a Cecilia per intrigare i follower. Sensuale e provocante come poche, lascia che siano i dettagli a scatenare le fantasie e quei capezzoli che spingono contro la stoffa leggera non passano inosservati ai fan. Lei si lascia baciare dal vento scuotendo la chioma, mentre filma il momento e condivide tutto sui social.

LEGGI ANCHE >Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, rieccoli mano nella mano

La Rodriguez ha da poco ritrovato la serenità con Ignazio Moser, dopo mesi burrascosi trascorsi a distanza. Non hanno mai ufficializzato la rottura e anche il ritorno in coppia è stato in sordina. Prima lui ha pubblicato nelle storie uno scatto di coppia in bicicletta, poi a corredo di una foto ha scritto: "Le mie tre grandi passioni, la Chechunita, la bici e il vino". Anche il papà di lui, Francesco Moser, benedice la coppia durante un'intervista a "C'è tempo per...": "Con Cecilia ho un buon rapporto... Io sono già nonno, ma se Ignazio vuole farmi nonno un’altra volta, io certamente non sono contrario".

Potrebbe interessarti anche: