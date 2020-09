Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, rieccoli mano nella mano

Sembrava una crisi irreparabile e una separazione inevitabile, invece per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è tornato a splendere il sole. La coppia, dopo un agosto turbolento fatto di liti e lontananza, ha ripreso a frequentarsi. Il settimanale Chi pubblica gli scatti di una serata romantica a Milano in cui si sono riappacificati e mano nella mano hanno deciso di concedersi una seconda possibilità.

Dopo la serata milanese la coppia si è regalata un paio di giorni in montagna. Non a Trento, come era stato per il lungo lockdown di coppia, ma a Courmayeur. La serenità pare ritrovata e ora Ignazio e Cecilia fanno grandi passi insieme. Si sono chiariti dopo il presunto tentativo di Moser di abbordare una chef in vacanza, Cecilia ha saputo voltare pagina e la riconciliazione è stata fatta. Vederli mano nella mano all’uscita dal ristorante fa capire quanto sia forte il loro legame e quanto siano stati capaci di ripartire.

Si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello, si sono messi insieme nel 2017 subito dopo l’addio della Rodriguez da Francesco Moser. Tutto sotto gli occhi delle telecamere e per tre anni hanno vissuto la loro storia alla luce del sole con grande passione e affiatamento. Poi la pandemia li ha costretti in casa insieme sui monti, hanno pensato di metter su famiglia. L’estate ha portato però allontanamenti e incomprensioni. Adesso dopo una sfilata per ciascuno a Venezia, sono pronti a ritornare a calcare la stessa strada insieme.

