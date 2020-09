Cecilia Rodriguez brilla a Venezia e... si riavvicina a Moser?

Cecilia in versione "Barbarella" in passerella IPA 1 di 9 IPA 2 di 9 IPA 3 di 9 IPA 4 di 9 IPA 5 di 9 IPA 6 di 9 IPA 7 di 9 IPA 8 di 9 IPA 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Chic e in versione "spaziale" Cecilia Rodriguez sulla passerella della Mostra del Cinema di Venezia ha sfilato da sola e catturato l'attenzione con uno spacco da capogiro. L'argentina è "in pausa" dal fidanzato Ignazio Moser e al Lido con le sue curve ha catalizzato gli sguardi, ma il suo cuore pare ancora battere per il bel "Nacho".