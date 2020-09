"Moser in Sardegna flirtava"… Ecco perché Cecilia lo ha mollato

"Moser in Sardegna flirtava con Caterina Bernal", ecco chi è Tgcom24 1 di 23 Chi 2 di 23 Chi 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Non sapevo nemmeno chi fosse", ha raccontato Caterina sul suo primo incontro con Ignazio. Si sono conosciuti in un noto locale di Porto Cervo: lui era seduto al tavolino con un'altra ma è rimasto incantato dalla bella chef. "Ci siamo presentati e io gli ho detto che sono argentina. Lui allora ha iniziato a parlare nella mia stessa lingua e mi ha raccontato che era single, poi abbiamo bevuto e ballato un po', fino a quando non ci siamo scambiati i contatti", ha raccontato la Bernal durante l'intervista.

Da lì un corteggiamento serrato, un fitto scambio di like reciproci su Instagram e una serie di messaggi, fino alla promessa di Moser di raggiungere la ragazza a Madrid, dove lei vive e lavora. "Penso che faccia sul serio e lo aspetto", commenta la ragazza. Invece le cose non vanno come previsto: Cecilia scopre tutto e scoppia il putiferio, Ignazio si sente messo alle strette e rinuncia al viaggio programmato. "Mi ha mandato un messaggio scusandosi perché non sarebbe venuto a Madrid. In realtà ho capito che si è sentito in colpa. Poi è sparito." ha detto Caterina. Ma almeno un bacio c'è stato? "Diciamo di no... perché in quel momento non ho voluto io".

