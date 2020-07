Cecilia con Ignazio, Jeremias con Deborah: vacanza a 4 sul catamarano

La storia d'amore tra Jeremias Rodriguez e Deborah Togni , ufficializzata da poco, procede a gonfie vele e per l'ex gieffino e la sua nuova compagna è già tempo delle presentazioni in famiglia. L'occasione è stata una vacanza in catamarano con Cecilia Rodriguez , Ignazio Moser e alcuni amici alla scoperta delle isole Eolie: in mare aperto tutti insieme si sono divertiti come matti e la nuova arrivata si è subito inserita alla perfezione nel clan.

La notte si dorme poco e male a bordo del catamarano, di giorno invece è una festa continua. Balli scatenati, tuffi nelle acque cristalline del Mediterraneo, aperitivi a bordo e risate: il clima è sereno e rilassato e il gruppetto si diverte da matti. Non mancano gli imprevisti, come quando Ignazio e Jeremias usciti in gommone restano senza benzina. Cecilia e Deborah li attendono a bordo e sfoggiano curve incredibili in bikini mozzafiato mentre ballano a ritmo scatenato o si rilassano distese al sole.

Per Ignazio e Cecilia è l'ennesima testimonianza di un amore fortissimo: insieme si divertono, ridono, si prendono in giro e si lasciano andare alla passione. Anche Jeremias sembra al settimo cielo mentre Deborah lo riempie di baci. Tra loro pare sia scattato il colpo di fulmine alla festa di compleanno di Gianmaria Antinolfi, con cui Belen Rodriguez ha iniziato una relazione. Prima hanno trascorso dei giorni infuocati tra Napoli e la Costiera Amalfitana, ora hanno preso il largo in Sicilia. Un bel test per una coppia appena nata, ma tra loro il feeling è alle stelle e anche Chechu e Ignazio approvano la new entry in famiglia. Prova superata alla grande.

