I desideri per il suo compleanno? “Un jet privato, una Lamborghini e una casa a Ibiza”, chiede ma poi ride e si “accontenta” dei mille baci di Cecilia Rodriguez che gli scocca sulla bocca subito dopo aver spento le candeline. Compleanno a Trento in famiglia per il 28enne Ignazio Moser. Prima una torta a casa con i genitori, poi una festa con gli amici tra bollicine e divertimento.

Ignazio Moser brinda, quante feste per il suo compleanno! Tgcom24 1 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

E’ coccolato dentro e fuori casa l’ex gieffino con la passione per la bici, il vino e la bella Chechu. Ignazio Moser si è lasciato lusingare dai familiari a tavola con una fantastica torta e tanti desideri da realizzare. Poi è arrivata una pioggia di auguri social da parte di molti follower vip e non. E infine una festa con gli amici. E a Moser hanno chiesto un discorso.

“Devi dire due parole per tutte le persone che sono qui e ti vogliono tanto bene, dai amore” lo ha incitato la Rodriguez. “Ringrazio tutti voi che siete venuti perché era gratis – ha detto ironico Ignazio tra le risa – E ringrazio la Chechu perché mi sopporta tutti i giorni”. Nel giorno del compleanno, la coppia è andata anche in un negozio di tatuaggi. Per lei un piercing all’ombelico e per lui un buco all’orecchio nuovo di zecca.

Ignazio Moser nudo posa con Cecilia, la foto che infiamma Instagram Instagram 1 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: