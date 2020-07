Ignazio Moser tutto nudo posa con Cecilia, la foto infiamma Instagram

Cecilia Rodriguez indossa una giacca slacciata senza nulla sotto e un paio di pantaloni dal taglio maschile. Guarda davanti a sé con aria maliziosa e il pollice infilato nella cintola. Ignazio Moser è completamente nudo, fatta eccezione per due braccialetti, di profilo rispetto all'obiettivo mostra un lato B perfetto e osserva la sua amata sorridendo sornione. Con questo scatto in banco e nero condiviso sui social, la coppia più calda dello showbiz accende le fantasie dei follower e manda Instagram in tilt.

"Il tuo nudo corpo dovrebbe appartenere solo a chi amerà la tua nuda anima", scirve la Rodriguez sui social postando lo scatto in coppia con il suo amato. "Alle anime nude non importa dei vestiti", le fa esco Moser condividendo la stessa immagine. I commenti si sprecano, tra chi apprezza il fisico atletico di Ignazio e chi si sofferma sulle curve della showgirl e su quel seno visibile dall'apertura del blazer.

Tra loro intanto la passione brucia più che mai e non perdono occasione per mostrarlo anche via social. Durante la quarantena hanno vissuto insieme in Trentino nella tenuta della famiglia di lui e i loro rapporto ne è uscito fortificato. Sono una delle coppie più solide dello showbiz, di sicuro tra le più amate e ammirate. Stanno insieme da quai tre anni e sono pazzi una dell'altra. La loro estate si preannuncia bollente.

