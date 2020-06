Cecilia Rodriguez e sette chili in più… nasconde un dolce segreto? Tgcom24 1 di 34 Instagram 2 di 34 Instagram 3 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 10 di 34 Instagram 11 di 34 Instagram 12 di 34 Instagram 13 di 34 Instagram 14 di 34 Instagram 15 di 34 Instagram 16 di 34 Instagram 17 di 34 Instagram 18 di 34 Instagram 19 di 34 Instagram 20 di 34 Instagram 21 di 34 Instagram 22 di 34 Instagram 23 di 34 Instagram 24 di 34 Instagram 25 di 34 Instagram 26 di 34 Instagram 27 di 34 Instagram 28 di 34 Instagram 29 di 34 Instagram 30 di 34 Instagram 31 di 34 Instagram 32 di 34 Instagram 33 di 34 Tgcom24 34 di 34 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Uno… sei… facciamo sette chili” dice ironica insieme all’amico Mattia Ferrari. Cecilia ha trascorso tutto il periodo di lockdown in Trentino insieme al compagno facendo scoprire un lato sorprendente di sé: è stata casalinga, boscaiola, compagna, moglie, nuora. Non più solo la modella prezzemolina alle feste mondane. La vera Cecilia è molto di più. E chissà che la quarantena abbia accelerato la voglia di metter su famiglia con Moser. La coppia del resto non ha mai negato di volere un figlio, prima ancora che le nozze.

In costume intero nero Cecilia è bellissima, affascinante come non mai e con qualche curva in più. Poi le frasi sibilline con l’amico Mattia e le coccole di mamma Veronica e papà Gustavo, oltre all’affetto costante di Belen e all’amore di Ignazio. E così mentre la sorella cerca distrazioni alla crisi con Stefano De Martino, Cecilia distrae con i suoi dolci segreti.

Leggi anche>Belen e Cecilia dopo tre mesi finalmente insieme a consolarsi

Nella cornice stupenda del lago di Como, in una villa extralusso (da 3.300 euro a notte) affittata da tutta la happy family (con loro anche il fratello Jeremias e i genitori di Mattia), Cecilia e Ignazio si baciano e si inseguono in un crescendo di passione. L’estate dei Moser sarà una continua sorpresa per i fan…

Cecilia Rodriguez, che bella contadinella per Ignazio Tgcom24 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: