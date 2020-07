Jeremias Rodriguez si è fidanzato: scopri con chi

“Quanto è bello dire grazie?” scrive mostrando per la prima volta uno scatto di coppia. Jeremias Rodriguez non è più single e ai follower presenta Deborah Togni con cui fa coppia da qualche tempo. Sono a Napoli e si scambiano cuoricini e baci social. Insieme sono stati fotografati in hotel abbracciati e in barca al largo di Capri. Che sia la volta buona per il fratellino di Belen e Cecilia?