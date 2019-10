Jeremias e Soleil si sono detti addio 

Si sono conosciuti e innamorati durante la partecipazione all'"Isola dei Famosi" e la loro storia è andata avanti tra un continuo tira e molla, fatto di progetti importanti per il futuro e separazioni. Ora tra Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez sembra essere davvero finita. Lo riporta il settimanale "Spy", secondo cui sarebbe stata la bella 25enne a decidere di troncare la relazione, stanca dei continui litigi.

Jeremias e Soleil erano da poco andati a vivere insieme e avevano espresso il desiderio di far crescere la famiglia. Si erano addirittura regalati un tatuaggio di coppia, come simbolo di amore eterno e incancellabile. Alla fine, però, le troppe discussioni hanno avuto la meglio sui sentimenti, e l'italo-americana ha detto "basta", e il messaggio sibillino di Rodriguez sulle storie di Instagram lo conferma: "La corsa è lunga e, alla fine, è solo con te stesso" Sarà un addio definitivo? Gli amici della coppia scommettono di no: "Si lasciano e si prendono", hanno detto a "Spy".