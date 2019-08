Soleil Sorge, 25 anni, influencer senza peli sulla lingua che ha fatto parlare di sé per la relazione con il tronista Luca Onestini - tradito poi con un altro tronista, Marco Cartasegna. Jeremias Rodriguez, 29 anni, fratello di Belen Rodriguez, ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.



I due si conoscono in Honduras durante l'edizione 2019 de "L'Isola dei Famosi", arrivano assieme nel corso della quarta puntata e nel giro di pochi giorni scatta il primo bacio. La sintonia fra loro due, però, non si crea con gli altri naufraghi che faticano a legarsi alla coppia e in particolare a Soleil: nel giro di qualche settimana, infati, la ragazza litiga con tutti.



A dispetto delle antipatie, Soleil riesce a vincere diverse prove leader e conquistare per ben due volte la Isla Bonita, dove ovviamente porta Jeremias. Nonostante l'eliminazione di quest'ultimo (con la promessa che la loro storia sarebbe continuata anche fuori dal programma), Soleil continua a vincere prove su prove e passare il televoto fino alla penultima settimana, dove a vincere è Sarh Altobello.



Tornata in Italia, come promesso trova Jeremias ad aspettarla per dimostrarle che la passione non era solo passeggera. Dopo aver rivelato a "Verissimo" che il loro primo bacio non è stato quello mostrato dalle telecamere ma uno in segreto lontano da tutti, i due ragazzi trascorrono settimane e conoscersi meglio e presentarsi alle rispettive famiglie.



A un certo punto sembra però esserci aria di crisi tra i due, che smettono di seguirsi su Instagram: colpa del loro litigio è la gelosia di Jeremias per il costume di Soleil, a suo dire troppo trasparente mentre erano in barca assieme ad alcuni amici. La crisi tuttavia si rivela essere passeggera: i due sono più uniti che mai, anche grazie a un tatuaggio che entrambi si sono fatti a metà luglio.