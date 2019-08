Quando Vittorio Sgarbi diede della "piccola prostituta" a Valentina Nappi

"Sei una piccola prostituta". Così Vittorio Sgarbi a "Stasera Italia" contro Valentina Nappi. La pornostar e il critico d'arte erano entrambi in collegamento in studio per discutere dell'ultimo post su Instagram della Nappi in cui affermava di essere stata "stuprata" culturalmente da Matteo Salvini.



Durante la discussione Sgarbi ha perso la pazienza e non ha esitato ad aggredire verbalmente la pornostar. "Lei non deve fare l'intellettuale - ha dichiarato il critico d'arte - lei non sa chi è Salvini. Si intende solo di c***i e deve parlare solo di quelli".



Nappi ha subito replicato chiamando Sgarbi "capra". "Lo stupro a cui mi riferisco - ha concluso la donna - non è fisico ma culturale".