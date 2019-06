Valentina Nappi, Matteo Salvini e un like "fraudolento" di Radio Rai

Il profilo twitter di Rai Radio 2 è sotto osservazione: qualcuno potrebbe averlo utilizzato in modo fraudolento. E' la giustificazione fornita dal profilo ufficiale di Radio Rai dopo che un like era finito nel mirino di Salvini. Il leader della Lega non ha gradito, infatti, il cuoricino che il profilo di Rai Radio 2 ha lasciato sotto un tweet della pornostar Valentina Nappi. "Se Matteo Salvini è cristiano, io sono vergine" aveva cinguettato l'attrice. E tra i 10mila like ricevuti non è passato inosservato quello di Radio 2.